鳥栖がホーム開幕戦で今季初白星を挙げた。琉球に敗れた開幕戦と同じく先制点を守れず、PK戦に持ち込まれる嫌な流れ。だが、この日はキッカー全員が落ち着いて成功させ、熊本のキッカーに圧力をかけたGK泉森が2人の失敗を誘って勝ち点2をもぎ取った。「90分で勝ちたかったのが正直な気持ちだが、ホームでしっかり勝ち切れたのは評価できるし、次の試合につながる」とうなずく主将の西沢が、前半6分に先制点を決めた。前線から