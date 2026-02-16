2021年からJ1に定着している福岡の「土台」が揺らぐ一戦だ。ホームで苦手のC大阪に2失点の完敗。暫定的に指揮する塚原監督は「今まで福岡のベースだった守備の堅さというところが少し薄れてしまった」と厳しい表情で総括した。岡山との開幕戦に続き、セットプレーから先制点を献上した。前半19分、CKからの流れでクロスを上げられ、最後は桜川のヘディングでゴールネットを揺らされた。中盤で奮闘した見木は「セットプレーか