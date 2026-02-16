「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）ルーキー大奮闘じゃ〜！広島は１５日、今年初の対外試合となる練習試合・巨人戦（那覇）に臨み、２桁安打を記録して白星発進を決めた。「１番・指名打者」でスタメン起用されたドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が決勝の適時打を含む２安打１打点１盗塁の活躍。「最初の試合なのでワクワクした」と語る大物新人の注目度が急上昇してきた。前