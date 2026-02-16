岩手県内のサケの漁獲量が近年、激減している。２０２４年度の漁獲量は１１７トンで、過去最低だった前年度を１７トン下回った。サケは外洋を回遊し、３〜５年後に故郷の川に産卵のために戻ってくるが、県などによると、海水温の上昇や餌の減少などが原因で、大半が途中で死んでしまったとみられる。県水産振興課の担当者は「漁獲量が減れば卵が採れず、ますます減ってしまう。県のシンボル的な魚だけに危機的状況だ」と話してい