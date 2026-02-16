スギ花粉はまもなく本格的に飛び始めるでしょう。今日16日(月)の花粉飛散量は静岡で「やや多い」予想。「少ない」予想の所も外出の際は万全の対策をしてお出かけください。今日16日(月)は静岡で「やや多い」予想九州から関東は、まもなく花粉の本格的なシーズンです。東京などまだ「飛散開始」(スギの花粉が1平方センチメートルあたり1個以上観測された最初の日)にはなっていませんが、既に1月からわずかな花粉が飛び始めている所