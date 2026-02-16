日本最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション』が15日、名古屋で開催されました。名古屋市北区のIGアリーナで15日、ファッションの祭典「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催されました。 愛知県出身の生見愛瑠さんや、岡崎紗絵さんらがランウェイに登場し、会場を沸かせます。さらに、名古屋の専門学生らが手掛けた「尾州」の