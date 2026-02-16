◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）男子個人ラージヒルが行われ、初出場の二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が合計２９５・０点で銀メダルを獲得した。１回目１位から２回目に順位を落としたが、今大会３つ目のメダルを獲得。１９９８年長野五輪で金２、銀１を手にした船木和喜以来２人目となる日本勢１大会３個の快挙を果たした。二階堂の活躍を陰から