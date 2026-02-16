第４８回東海Ｕ１２バスケットボール大会が２１日から浜松アリーナで行われる。各県男女４チーム、計３２チームが参加。県勢では２年連続出場の森下ミニバスケットボールクラブ男子が、昨年の８強を上回る４強以上を目標に掲げる。チームの中心としてコートを駆け回るのが大石晟之介主将（６年）だ。父は、Ｂ２ベルテックス静岡の慎之介コーチ（３８）。Ｂ１三遠などでプレーしたあと、ベルテックス静岡の初戦度から在籍したレ