◆ＮＴＴ西日本カップ静岡県ユースＵ―１２大会▽決勝オイスカＦＣ２―１エスパルスＵ―１２清水（１５日、都田サッカー場）準決勝と決勝が行われ、オイスカＦＣが２―１でエスパルスＵ―１２清水を破り、初優勝を飾った。決勝でオイスカは前半５分に先制点を許したが、後半７分に宮本悠吏のゴールで追いつき、同１８分に古橋広人（ともに６年）が勝ち越し点を奪った。ＭＶＰには古橋が選ばれた。先発した背番号１１の女子選