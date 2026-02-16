パが代表に選ばれる理由WBC2連覇を目指す侍ジャパンの強化試合2カードが、「Prime Video」でも配信されることが発表された。2月22、23日の福岡ソフトバンクホークス2連戦と、27、28日に行われる中日ドラゴンズとの計4試合で、ドジャース・大谷翔平（31）をはじめとする日本人メジャーリーガーたちは、27日の名古屋での試合からチームに合流する予定だ。【写真】侍ジャパンを率いる「井端監督」の妻は、テレ朝の看板番組でサブキ