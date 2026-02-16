ネット上でマッチング日本の中小企業や小規模事業主が後継者不在に悩む中、個人でM＆A（企業の合併・買収）を行う人が増えているという。【写真を見る】知らないと“危な過ぎる”M&A、そのトラブルの全貌「企業側が数百万円からの価格で譲渡の意思を示し、それを個人が買い取って事業を継ぐ形の企業買収です。ネット上で“マッチング”が行われるなどの手軽さもあって、活況を後押ししています」（経済紙記者）現場の後継