ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、今月のロシアによる攻撃がすでに2500件以上にのぼっていると明らかにしました。ゼレンスキー氏はSNSに投稿し、今月のロシアによる攻撃が50発の弾道ミサイルや無人機など2500件以上に上ったことを明らかにしました。その上で、主に電力インフラが標的になっているとロシアを批判しています。こうした中、ウクライナでは全土で計画停電も実施されるなど、電力不足への対応に追われています。