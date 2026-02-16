©️ABCテレビ 「現代の名工」の実態にトム・ブラウンみちおが感動！パネラーたちを困惑させた「あまりにも〇〇すぎる」正解とは？ ©️ABCテレビ ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」の第３弾として、「山里＆バカリのクイズ！絶滅危惧職人図鑑」（全４回）がスタートした。この番組は、世の中で絶滅の危機に瀕している職人たちに密