2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれる明治安田J1百年構想リーグ。13日（金）〜15日（日）は各地で第2節の10試合が行われました。この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。EASTは、東京ヴェルディが2試合連続90分での勝利の開幕2連勝で首位スタート。川崎フロンターレ、F