◇練習試合日本ハム9ー9楽天※特別ルール（2026年2月15日金武）派手さはない。それがいい。タイムリーでもないのに、日本ハムのベンチは沸きに沸いていた。新庄監督が今季掲げるテーマは「自己犠牲」。同一リーグの楽天との練習試合だろうと出し惜しみせず、新戦法を2連発で披露した。「まあ想像通り。今日100％、全て当たりましたね」まずは1―0の3回1死三塁。スクイズも考えられる場面で出したサインはヒットエン