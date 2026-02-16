大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公・豊臣秀長は、兄とは対照的に「温厚な常識人」として描かれているが、その実態は真逆である。実は、統治を任されていた奈良で、自殺者が出るほど苛烈な財政政策を行なっている。秀吉よりも残酷かもしれない、秀長の真の姿とは？※本稿は、歴史学者の呉座勇一『真説 豊臣兄弟とその一族』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。謎が多い秀長の出自と裏の顔を暴く才智にあふれるが、その強