ソフトバンクの藤田がB組からA組の紅白戦に参加して、攻守で猛アピールした。白組の「10番・DH」で先発出場し、2回に大野から左前打、4回には大竹から左前打と2打数2安打。4回からマスクもかぶり、安定したブロッキングで投手を助けた。福岡大大濠から入団3年目を迎えた20歳の捕手は「A組にはいいキャッチャーがたくさんいるので、追いつき、追い越せるように頑張りたいです」と意気込んだ。