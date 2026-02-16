◎夫人と愛娘がヤクルト戦をスタンドで観戦したロッテ・山口は9回に同点ソロを放ったものの、「最後の打席だけ帰ってました。ありえへん！」。勇姿を見せることはできなかったようです。◎阪神・高寺は帰りのタクシーに乗り込んで出発を待っている際に、子供から大声でサインをねだられ「はーい！喜んで行きます！」。離れた場所まで小走りで向かいました。