◇練習試合日本ハム9ー9楽天※特別ルール（2026年2月15日金武）【辻発彦視点】試合前練習中、中堅にいた新庄監督が私の顔を見るや走ってきてくれた。過去2年間の優勝争いに話が及ぶと“今年は絶対に勝ちたい”という思いが伝わってきた。「こういう場面ではバントはどっちの方向にしたらいいですか？」「進塁打はどういう感じで打っていましたか？」などと質問攻め。優勝には勝負どころで1点をもぎとる野球が必要とい