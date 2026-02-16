ソフトバンクのオスナが独自調整を終えてチームに合流した。昨季は右肩の故障などに苦しんで、26試合登板で3勝1敗8セーブ、防御率4.15と不振にあえいだ。杉山に守護神の座を奪われ、ポストシーズンも登板なしに終わった。小久保監督は今シーズンの起用方針について「まだ何もですね」とだけ話した。