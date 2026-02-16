◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本5-7韓国(大会10日目/現地15日)予選リーグ4試合を終え1勝3敗のカーリング女子日本代表(フォルティウス)。上位4チームが進める準決勝に向けて、勝利を飾りたい第5戦で2勝2敗の韓国と対戦しました。日本は、3-3の同点で迎えた第8エンドに韓国の3得点を許す展開。第9エンドに2得点を奪うも、追いつくにはいたらず5-7で敗戦。これで予選リーグ1勝4敗で9位。予