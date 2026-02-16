22年北京五輪フィギュアスケート女子の金メダリストであるアンナ・シェルバコワが、16日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート会場で撮影した写真を投稿した。17歳で北京五輪を制したシェルバコワは現在21歳。けがの影響や、ロシアが国際大会から除外された影響もあり、同五輪以降は主だった成績を残していない。昨年5月には日本でのアイスショーに参加していた。今回はテレビの取