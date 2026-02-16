左足のコンディション不良で一時別メニューで調整したソフトバンクの大津が、10日以来5日ぶりにブルペン入りして61球を投げた。倉野投手コーチが左右の打席で状態を確認。「最後の5球は9割の力で投げました。倉野さんからも“徐々に仕上がってきてる”と言われました」と話した。左足の状態は「もう大丈夫です」。開幕ローテーション入りを目指して、第5クール（19〜23日）の紅白戦で登板する。