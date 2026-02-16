「バレンタインＳ」（１５日、東京）ハナを奪った２番人気のウェットシーズン（騸５歳、美浦・田中博）が後続を寄せ付けず、オープン初勝利を果たした。三浦は「ここ２戦は気持ちと体がかみ合わなかったですが、牧場と厩舎がしっかりと戻してくれましたね。今回は強い競馬を見せたかったし、道中も安心して乗っていられました。また一つステップアップしてくれたと思います」と心身の成長を手放しで喜び、今後のさらな