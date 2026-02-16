「アミールトロフィー・カタールＧ２」（１４日、アルライヤン）海外重賞初挑戦のディープモンスター（牡８歳、栗東・池江）が大金星を挙げた。初コンビを組んだマーカンドとの息もぴったりで道中は内々から進み、最後の直線に入ると先頭のゴリアットにグイグイと迫り、ゴール前できっちりかわした。昨年の京都大賞典に続く２つ目のタイトル。見届けた池江師は「２年前にゼッフィーロと来た時に、この馬場に（ディープモンス