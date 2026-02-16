第3回WBC直前の宮崎では、“侍歴代指揮官”による決起集会が開催された。13年2月10日。宮崎市内の鉄板焼き店に集まったのは長嶋さん、当時の侍ジャパン特別顧問で第1回大会の優勝に導いた王貞治氏、第2回WBCを制した巨人・原監督、そして当時侍ジャパンを率いていた山本浩二監督らだった。同15日からの代表合宿を前にした激励会。長嶋さんは山本監督に「頑張れ、頑張れ、とにかく頑張れ」と声をかけてガッチリと握手を交わした