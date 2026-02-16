「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）リアライズシリウスが５着に敗れた朝日杯ＦＳの悔しさを晴らした。心配されていたスタートをクリアして、２番手で直線に入ると残り４００メートルで先頭のガリレアをかわして先頭へ。ゴール前ではロブチェンとベレシートに追い上げられるも、頭差でしのいで重賞２勝目をゲットした。今年早くも重賞３勝目を挙げた津村は「本当にホッとしています。Ｇ１で結果を出せなかったので、ここで