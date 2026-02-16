ソフトバンクから6年ぶりに復帰した日本ハム・有原航平投手（33）が15日、沖縄・名護キャンプで2度目のブルペンに入り、初めて捕手を座らせて、力みのないしなやかなフォームで20球を投げ込んだ。「あまり力まないように、しっかりと体の動きを出して投げられるようには意識していますね。強く腕を振るとかはあまり考えていない」2年連続最多勝利に輝いていた右腕は「去年よりはゆっくりやっていますね」と打ち明ける。名護