「新馬戦」（１５日、東京）１番人気のタイセイジェイド（牡３歳、父クリソベリル、母クレイジーアクセル、栗東・矢作）が３番手から直線に入り、残り２００メートルで満を持して追いだして先頭に立ち、そのまま押し切った。松山は「ソラを使ったり難しい面があるので、早く抜け出さないように気をつけました。しっかり押し切ってくれて、強い競馬をしてくれました」と振り返った。距離適性については「１６００〜１８００メ