ウルグアイのオルシ大統領が中国への公式訪問中、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに応じ、中国人民に向けて午年にちなんだ春節の祝福メッセージを贈りました。オルシ大統領は、「まず春節のお祝いを申し上げる」と述べた上で、中国側の温かいもてなしに心からの感謝の意を表しました。また、自身が2月6日に出席した「中国・ウルグアイビジネス投資フォーラム」に触れ、「中国側は、最先端