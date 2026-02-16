楽天は11年ぶりに日本球界に復帰した前田健がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板予定。今キャンプ初めて打者を相手に投球する。巨人では田中将に加え、楽天からFA加入した則本も打者相手に投げる予定。開幕ローテ入りへ、どんな仕上がりを見せるか。ソフトバンクの大関は、井上、山本と対戦する。西武はスイングスピードなどの測定日で練習の成果をチェックする。ロッテ、オリックス、阪神、DeNAの4球団は休日。