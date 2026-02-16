「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）今月で騎手を引退し、調教師への転身が決まっている藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、６番人気のジューンテイクを鮮やかに勝利に導き、２４年５月の京都新聞杯以来となる重賞２勝目をプレゼントした。半馬身差の２着は１番人気のエリキング、３着には３番人気のエコロディノスが入った。昨年の天皇賞・春を制している２番人気のヘデントールは見せ場なく８着に終わった。もうすぐ