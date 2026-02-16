「北九州短距離Ｓ」（１５日、小倉）直線一気の抜け出しで４番人気のジョーメッドヴィンがオープンでの初勝利を挙げた。道中は馬群でじっくり脚をため、直線でコースがあくと鋭い伸びで突き抜けた。松若は「小倉が合っているのか、抜け出す時の脚が良かったです。手応え通りに伸びてくれたし、時計がかかったのも良かったです」と相棒をねぎらった。これで小倉芝千二は〈２・１・２・０〉と全て３着以内と抜群の相性の良さだ