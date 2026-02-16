◇練習試合日本ハム9ー9楽天※特別ルール（2026年2月15日金武）先発して2回2安打無失点の日本ハム・達は猛省した。序盤から直球が安定せず変化球頼みになり「シーズン中がこの結果だったら、よくまとめたという感じだったと思うが、この時期のこの内容は反省するべき」と唇をかんだ。既に3月29日のソフトバンクとの開幕3戦目の先発に内定。投手陣の柱である伊藤、北山が侍ジャパン参加でチームを離れているだけに「自