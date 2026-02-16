初の開幕ショートを狙うソフトバンクの野村が攻守で魅せた。白組の「1番・遊撃」で出場し、初回に左腕・大野の143キロ直球を捉えて右中間三塁打。4回には大竹から左前打を放った。「振れてはいますけど、まだ普通」と振り返ったが、小久保監督は「打撃では一番目立ってましたね」と称えた。5回の守備では三遊間の深いゴロを好捕し、強肩で一塁アウトにして沸かせた。