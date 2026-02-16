ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が15日、春季宮崎キャンプの紅白戦に白組の先発で登板し、2回パーフェクトの好投を見せた。最速147キロの直球を主体に計32球で打者を圧倒し、開幕ローテーション入りをアピールした。現役ドラフトで移籍2年目の右腕は覚悟を持って8キロの減量に成功。小久保裕紀監督（54）は生命線である内角への制球を称え、先発候補として評価した。打者6人を完璧に封じた。白組の先発・上茶谷が申し分な