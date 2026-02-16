「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）日本が誇るダート界の絶対王者フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が、またも偉業を達成した。米国の強豪ナイソスとの競り合いを制して、このレース史上初めての連覇を達成。昨年に続いて１着賞金１０００万ドル（ＪＲＡが定めた換算レートで約１５億７０００万円）を獲得した。通算の獲得賞金も４５億円を超え、日本競馬の歴史に新たな１ページを書き加えた。次