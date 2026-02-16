「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）連覇したフォーエバーヤング以外の日本馬では、６番人気のルクソールカフェが５着、５番人気のサンライズジパングが６着だった。モレイラ騎乗のルクソールカフェは、後方の内ラチ沿いでジッと我慢。４角付近で外に出し、直線勝負に懸けたが、先頭の背中は遠かった。それでも鞍上は「とてもよく走ってくれました。ゲートは少し不運でしたが、直線では力強く伸びてくれ