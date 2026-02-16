ドラゴンゲートの新鋭ユニット「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」の望月ジュニア（本名・望月龍斗＝２３）が、２月２３日の福岡国際センター大会「ＵＮＯ！ＤＯＳ！！ＴＲＥＳ！！！ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ〜龍の祭典〜」に闘志を燃やしている。現在はオープン・ザ・トライアングルゲート王座を保持。王者として迎える福岡決戦を前に、極真空手仕込みの蹴りや得意技のジャーマンスープレックス、試合前のルーティンなどについて胸の内