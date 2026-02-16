ぶれずに突き進めるか。ソフトバンクの宮崎春季キャンプで秋広が連日の柵越え、外野守備に挑戦中のイヒネが存在感を示し、首脳陣から評価を得ている。そうした中で負けていられないのが今年でプロ６年目を迎える井上朋也内野手（２３）だ。２０２０年のドラフト１位で花咲徳栄高からホークスに入団。秋広らとは同世代で力強い打撃に期待をかけられているが、昨季は一軍で８試合の出場にとどまり打率１割２分５厘と結果を残せな