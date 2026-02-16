「ＪＦＫ」の一角として２００５年の阪神の優勝に貢献した駐米スカウトのジェフ・ウィリアムス氏（５３）が１５日に沖縄・宜野座キャンプに合流した。現役時代に藤川監督、久保田二軍投手チーフコーチと勝利の方程式を組んだウィリアムス氏は、春季キャンプを毎年訪れ、外国人投手を中心に助言を送ってきた。昨春のキャンプでは宝刀のスライダーを伝授した左腕の及川雅貴投手（２４）が飛躍。ただ、ウィリアムス氏が強調したのは