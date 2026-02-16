ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子５００メートル（ミラノ・スピードスケート競技場）が１５日（日本時間１６日）に行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得。今大会２個目のメダルを手にした。最終組の結果を祈るように見つめた高木は、表彰台が確定すると全身で喜びを表現した。この日は好スタートを切ると、最後までスピードが落ちることはなかった。「氷を蹴るタイミングみたい