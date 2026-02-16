スキー・ジャンプ女子個人ラージヒルミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒルが15日（日本時間16日）に行われた。今大会採用された新種目で、日本勢のメダル獲得はならなかった。4大会連続出場の31歳・伊藤有希（土屋ホーム）は236.9点の14位に。中継インタビューでは涙を流して言葉を紡ぐ場面があり、早朝から感動を呼んだ。伊藤は1回目で119.5メートルを飛び8位につけたが、2回目は117.50メ