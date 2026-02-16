ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグは16日、日本代表フォルティウスが韓国に5-7で敗れた。ネット上では、日本テレビ系の中継番組内で共演した2人の女性に反響が広がっている。お茶の間の視線を釘付けにした。画面越しで並んでいたのはカーリングで五輪2大会に出場しているロコ・ソラーレの吉田知那美と元カーリング女子日本代表の市川美余さん。各局の五輪中継や番組に度々登場してきた