▼茨城県（水戸地方気象台・１６日５時）【北部】晴れ後雨か雪【南部】晴れ後雨か雪▼栃木県（宇都宮地方気象台・１６日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ時々くもり▼群馬県（前橋地方気象台・１６日５時）【南部】晴れ時々くもり【北部】晴れ時々くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・１６日５時）【北部】晴れ後雨か雪【南部】晴れ後雨か雪【秩父地方】晴れ後雪か雨▼千葉県（銚子地方気象台・１６日５時）【北西部】晴れ後雨