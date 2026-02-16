昨季セ・リーグの首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得した広島・小園海斗内野手（２５）は、幼少期から憧れてきた特別な舞台に初めて立つ。本職の遊撃以外に二塁、三塁も守れるユーティリティーに加え、勝負強い打撃が持ち味だ。「勝つためにできることを何でもする」と覚悟を明かした。あらゆる立場から２大会連続の世界一に貢献する。（取材・構成＝直川響）昨季、両リーグで打率３割超えは３人だけ。３割９厘は１２球団トッ