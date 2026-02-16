◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）伊藤有希（土屋ホーム）は１４位だった。「自分が思い描いたジャンプはできなかったが、女子のレベルが上がるにつれて五輪という最高峰の舞台でＬＨ（ラージヒル）が採用されて本当にうれしく思う。感謝でいっぱい」と話した。１回目で１１９メートルで８位につけたが、２回目で順位を下げた。だが「４