◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）高梨沙羅（クラレ）が新種目で１６位だった。１本目は１１４メートルの１７位で進んだ２本目では１２７・５メートルと距離を伸ばしたが、メダルには届かなかった。混合団体では銅メダルで前回北京五輪での雪辱を果たしていたが、今回初開催のラージヒルでは及ばなかった。高梨は試合後の取材エリアで涙