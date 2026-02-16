◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）丸山希（北野建設）は新種目でのメダルはならなかったが、笑顔で初の五輪を終えた。この日のラージヒルは１回目に１２８メートルを飛び７位で２回目に進んだが、８位だった。初代女王は逃したが「悔しさもあるけど、こんなに清々しく終われると思っていなかったので満足です」と振り返った。今季、Ｗ杯