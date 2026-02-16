日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１５日、進化した“セコセコ野球”の一端を披露した。仕掛けた２度のエンドランは、いずれも内野ゴロで三塁走者を生還させるそつのない攻撃。ベースの拡大で塁間が狭くなったことも追い風に、“２６年バージョン”を磨き上げる。３回１死三塁、打者・五十幡。１ボールからのエンドランで、ボテボテの一ゴロで得点を奪った。「右ピッチャーはゆったり足上げて、スタート切ったら外してくること